Kanuisti srebrni na ekipni tekmi

Moška kanuistična ekipna tekma je bila zadnja preizkušnja na uvodu 26. EP v slalomu na divjih vodah. Pred tem so kanuistke Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Alja Kozorog, branilke srebra z EP 2024 v Tacnu, zasedle peto mesto. Prvakinje so postale Čehinje, ki so zmagale z 2,28 sekunde prednosti pred Francijo, tretja je bila s 4,44 sekunde zaostanka Italija. Slovenska trojica je zaostala za 8,01 sekunde. "Zgoraj smo se malo lovili, Žiga Lin se je dotaknil vrat. To se enostavno lahko zgodi vsakemu, ni pa bila napaka, ker bi se kaj 'zakvačkali'. V zgornjem delu bi se dalo hitreje, v spodnjem pa smo bili usklajeni, ves čas skupaj, videlo se je, da smo uigrani, še posebno jaz in Beni, ki ekipne tekme voziva že od mojih začetkov. Pripravljali smo se za kaj več, želeli smo spet zmagati, a smo veseli tudi drugega mesta. Pomembno je, da nadaljujemo niz uspehov, uvrščanj na zmagovalni oder," je bil novega uspeha vesel Luka Božič.

Sodniki so Slovencem najprej pripisali štiri kazenske sekunde, končno pa jim je tudi na olimpijski progi šla na rok sodniška odločitev, ki jih je s tretjega mesta izstrelila na drugo. "Napake ni bilo. Danes je močno pihalo, vratca so bila nizko, a mi več kot ene nismo storili. So jih pa drugi več, na primer Francozi, ki so veljali za favorite, a očitno v ekipni vožnji niso najbolj uigrani," je še dejal Božič, ki meni, da je ekipno odličje spodbuda tudi za nastope v posamični konkurenci. Bronasto kolajno je sicer osvojila Slovaška.