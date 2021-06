Kapetan državnih prvakov na igrišču tudi v 39. pomlad

Kapetan črno-rumenih, 38-letni David Miklavčič, je dres kluba Gorenje Velenje prvič oblekel leta 2010. Nato je svojo rokometno kariero nadaljeval v Belorusiji, Franciji in na Hrvaškem. V sezoni 2018/2019 se je vrnil v Velenje in s svojimi izkušnjami pomagal ekipi do naslova pokalnih prvakov. Miklavčič je v minuli sezoni odigral 24 tekem lige NLB in dosegel 47 zadetkov. S svojim znanjem in izkušnjami je motiviral mlajše soigralce in igral pomembno vlogo pri osvojitvi naslova državnih prvakov. "Obstajalo je obojestransko zanimanje za podaljšanje pogodbe še za eno leto. Mislim, da to leto še lahko pomagam ekipi in se že veselim novih izzivov," je za uradno spletno stran kluba sporočil nekdanji slovenski reprezentant.