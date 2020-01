Kapetanka Krima: Želimo skalp ugledne ekipe

Ljubljanske rokometašice so na uvodni tekmi med elitno dvanajsterico na gostovanju pri romunski Valcei visoko izgubile 31:16, a slab rezultat je bil deloma posledica tudi številnih poškodb, ki so okrnile zasedbo Uroša Bregarja. Tudi rokometašice Bresta so glavni del začele na gostovanju. Zmaga proti evropskemu prvaku Györiju se jim je izmuznila šele v zadnjih minutah, saj so zapravile prednost treh zadetkov (27:27). "Prva tekma se nikakor ni izšla po naših željah, za kar smo same še najbolj razočarane. Slabe misli in izkušnje smo morale hitro pozabiti in s pozitivno usmerjenostjo gledati proti novim tekmam. Nikogar se ne bojimo, tudi motivacija je proti vrhunski francoski zasedbi, ki je še kvalitetnejša od Valcee, na visokem nivoju. Moramo biti pogumne ter uživati v igri, verjamem da nam red in disciplina tokrat ne bosta manjkala," pred prvo domačo tekmo drugega dela Lige prvakinj sporoča kapetanka Ljubljančank Polona Barić, ki ima že nekaj časa težave z ahilovo tetivo. "Ves čas me opazuje zdravniška služba in prav ona odloča o tem, koliko in če sploh smem igrati. Rada bi pomagala soigralkam na zahtevni tekmi proti francoskim prvakinjam."