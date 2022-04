Kapetanka Krima: Ljubljano je zajela mini športna evforija, izkoristimo jo

Rokometašice Krima Mercatorja čaka prva tekma četrtfinala Lige prvakinj. Pomerile se bodo z aktualnim šampionom Vipersom iz Kristiansanda. Z norveško ekipo so se Ljubljančanke v skupinskem delu pomerile dvakrat in obakrat izgubile. Na severu Evrope je bilo sredi februarja +17 za Vipers. Od takrat so se stvari v taboru Krimovk zasukale v pozitivno smer – prihod nekaterih kakovostnih igralk in serija zmag, ki je močno dvignila samozavest ekipe pred obračunom z Norvežankami. V slovenskem taboru pa medtem izpostavljajo, da bo v Stožicah na igrišču stal najboljši Krim ...

icon-expand Nina Žabjek FOTO: Damjan Žibert

Ljubljanske rokometašice so skupinski del Lige prvakinj končale na šestem mestu z vsega tremi zmagami ob 11 porazih, medtem ko je Kristiansand slavil desetkrat in štirikrat izgubil.

Krimovke so se z Vipersom v tej sezoni že srečale. Obe tekmi so dobile Norvežanke. Ljubljančanke tudi sicer tekmi iz predmestja Osla sploh še niso premagale. Na šestih tekmah so zabeležile prav toliko porazov.

Krimovke so kljub nekoliko slabšemu izhodišču napredovale v osmino finala in tam izločile madžarski Ferencvaros s skupnim izidom 55:52. Norvežanke so bile po drugem mestu v skupinskem delu proste. Zadnji obračun so Norvežanke v ligi prvakinj odigrale 19. februarja, le teden dni prej pa so na domačem parketu odpihnile Ljubljančanke in jih premagale s kar 37:20. To je bil najvišji poraz slovenskih predstavnic v tej sezoni. Tudi na začetku sezone so Norvežanke slavile v Ljubljani, takrat tesno s 27:26. Kot poudarjajo v taboru evropskih prvakinj iz sezon 2000/01 in 2002/03, bo zdaj Norvežankam nasproti stala drugačna ekipa. Ta je v zadnjem delu sezone močnejša za Ano Gros in Tatjano Brnović.

icon-expand Spomin na prvi dvoboj slovenskih in norveških prvakinj v Stožicah. Krimovke so v prvem polčasu vodile že z deset golov, v nadaljevanju pa se je zgodil popoln rezultatski zasuk in zmaga je odšla v Skandinavijo. Na drugi tekmi istih nasprotnic v predmestju Osla so gladko slavile Norvežanke. FOTO: Luka Kotnik

Že v osmini finala oziroma v dodatnih tekmah za nastop v četrtfinalu je Grosova blestela proti Madžarkam in jim na dveh tekmah zabila 17 golov, od tega 13 na prvi tekmi.

Prvi četrtfinalni obračun z Vipersom bo v nedeljo ob 14.00 v ljubljanskih Stožicah, povratni dvoboj pa bo na sporedu v soboto, 7. maja.

Kljub okrepitvam je trenerka Ljubljančank prepričana, da bo le s popolno predstavo moč priti do presenečenja proti prvakinjam iz minule sezone. Krimovke so izgubile zadnjih šest obračunov z norveškimi prvakinjami v ligi prvakinj, nazadnje so jih ugnale v pokalu pokalnih zmagovalk v sezoni 2015/16. Kapetanka Nina Žabjek pa je opisala nevarnost Norvežank. "Igrajo značilen skandinavski rokomet s hitrimi protinapadi in hitrim pretokom žoge. Na prvi tekmi smo v prvem polčasu res kakovostno odigrale in jih zaustavile. Verjamem, da bomo to, kar smo pokazale na preteklih tekmah, pokazale tudi v nedeljo." Dolgoletna slovenska reprezentantka je prepričana, da je Ljubljano zajela mini športna evforija, ki jo je treba izkoristiti. "Ljubljančani imajo zelo radi šport. Ob tem ga tudi zelo dobro poznajo. Še posebej vrhunski. Ko igraš na najvišjem nivoju in tudi zmaguješ, se prebudijo. Potrebujejo le malo spodbude. Zaslužimo si bučno podporo in verjamem, da bo v nedeljo popoldan pestro predvsem pa bučno v Stožicah."

icon-expand Ole Gustav Gjekstad FOTO: Damjan Žibert