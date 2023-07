Kapetanka Krimovk: Ekipni duh bo še kako pomemben

V rednem delu Lige prvakinj, kjer so Krimovke že vrsto let prava stalnica, bo 14 krogov, v katerih se bodo klubi pomerili vsak z vsakim doma in v gosteh, po skupinskem delu se bosta dve najboljši ekipi uvrstili neposredno v četrtfinale, tretje-, četrto-, peto- in šestouvrščene pa bodo igrale dodatne boje za preboj med osem. "Za nami so individualne poletne priprave, ki so bile precej zahtevne. Zdaj nas čaka skupinsko delo. Na nas je, da se uigramo, povežemo in vzpostavimo pravi team," je za uradno spletno stran dejala Barbara Lazović. Ekipni duh bo v novi sezoni, ko aktualne slovenske državne in pokalne prvakinje v EHF Ligi prvakinj znova čaka zahtevna skupina, še kako pomemben. A še pred soboto, 9. septembrom, ko bo četa trenerja Dragana Adžića v poljskem Lubinu postavljena pred prvi evropski izziv, Krimovke čaka nekaj zahtevnih pripravljalnih tekem. "Zahtevne preizkušnje pomenijo ogromno. Pokažejo nam, kje smo in kaj moramo popraviti do pravega začetka," še pove kapetanka.