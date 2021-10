Kapetanka Krimovk pred gostovanjem na Danskem: Imamo širši nabor kakovostnih igralk od tekmic

Tokratne gostiteljice so v dosedanjem poteku tekmovanja dvakrat zmagale in vknjižile prav toliko porazov. Krimovke so premagale Kastamonu iz Turčije (24:23) in bile blizu zmage tudi proti francoskemu Metzu (28:29). "Stopnjujemo formo," pa je dodala igralka Nina Žabjek in pojasnila: "Tako obramba kot organiziranost napada rasteta iz tekme v tekmo." In na tem bodo Krimovke, kot napovedujejo, proti dinamični ekipi gradile igro tudi proti Odenseju. Ne glede na nekaj manjših zdravstvenih težav – Dragana Cvijić je zaradi okužbe z novim koronavirusom v karanteni, Oceane Sercien Ugolin je dobro in je že trenirala z ekipo, vendar jo čaka še nekaj preiskav, preden bo nared – v Krimu razmišljajo le o svoji igri. "S kolektivnim duhom bomo nadomestili manjkajoči igralki na terenu," je recept novega kroga lige prvakinj. "V športu enkrat dobiš, drugič potegneš kratko. Verjamem, da se bodo stvari obrnile na bolje tudi za našo ekipo," upa glavni strateg ljubljanske ekipe.