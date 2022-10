Kapetanka Krimovk: Pričakujemo, da se nam bo odprlo

Nemke so presenečenje sezone

Bietigheim trenutno velja za eno najbolj vročih ekip v elitnem tekmovanju. Je ena od štirih ekip, ki v tej evropski sezoni še ne pozna poraza. Varovanke Markusa Gaugischa so nanizale štiri zaporedne tekme brez poraza. Na uvodu sezone so bile s 46:23 boljše od Banika Mosta, doma so z 40:20 premagale FTC, v Bukarešti so remizirale (28:28), največjo in najodmevnejšo zmago pa so dosegle minulo nedeljo. Na kolena so spravile aktualne evropske prvakinje iz norveškega Kristiansanda (32:30).