Kapetanka Krimovk: Smo še kako v igri za Top 12

Tokratne nasprotnice Krimovk so v Ljubljani nazadnje gostovale 29. oktobra 2016, Ljubljančanke so na Kodeljevem slavile zmago z 32:29, teden dni kasneje so bile v Partille Areni uspešnejše Švedinje (26:24). "Zagotovo noč po porazu proti Baniku ni bila najlažja. A vemo, da nismo igrale preveč slabo, imele smo lepe akcije in priložnosti, ki pa jih žal nismo izkoristile. Bilo je preveč zgrešenih strelov in na tak način tekme ne moraš dobiti. Veseli me, da smo žalost hitro postavile na stran, analizirale smo kaj smo storile narobe, sedaj pa so vse misli usmerjene v naslednjo tekmo. Ne bo nam lahko, obe ekipi si bosta želeli zmage, ki jo močno potrebujemo. Vemo, da je skandinavski rokomet privlačen, hiter. Analizirale smo nasprotnice, držati se moramo dogovora in zaustaviti njihove ključne igralke. Ključna bo obramba in če bomo uspešne v napadu, lahko ciljamo na zmago tudi v gosteh," je bila pred potjo v Skandinavijo izčrpna kapetanka Krima Mercatorja Polona Barić.