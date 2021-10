Kapetanka Krimovk: Steklo nam bo, v to smo prepričane. Zakaj ne bi že proti Norvežankam?

Ljubljančanke so v Ligi prvakinj v skupini B po petih krogih predzadnje z dvema točkama, pred njimi so Györ (10), Metz, Odense, CSKA Moskva (po 6) in Sävehof, za njimi pa Kastamonu (0).

"Večjih sprememb v ekipi ni pričakovati. Upamo in želimo si, da bi bila sreča končno na naši strani," je v imenu igralk povedala kapetanka Krima Mercatorja Nina Žabjek, ki nikakor ni želela komentirati menjave na ljubljanski klopi. "Mi smo tu, da se trudimo na parketu in ves čas dajemo vse od sebe. Na te zadeve ne smemo obračati pozornosti. Naše delo je na igrišču," pravi slovenska reprezentantka, ki se tudi zaveda, da bo težko prekiniti serijo porazov in se na zmagovite tirnice vrniti prav na tekmi z evropskimi klubskimi prvakinjami iz Norveške. "Spoštujemo tekmice, saj gre za aktualne prvakinje. A preveč jih ne smemo spoštovati. Trdo delamo in verjamemo v našo kakovost. Slej ko prej se nam bo odprlo. Zakaj ne bi to bilo prav v dvoboju z Norvežankami," se sprašuje Nina Žabjek.