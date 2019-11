Kapetanka Krimovk: Vemo, kaj nas čaka na Češkem in pripravljene smo na to

Krim Mercator je po štirih krogih z dvema točkama na zadnjem mestu skupine D, v kateri vodi Györ s polnim izkupičkom osmih točk in si je že zagotovil napredovanje (tako kot iz drugih skupin Metz, Bukarešta, Rostov-Don, Brest in Budućnost), Sävehof in Banik pa imata po tri točke.

Naloga proti Baniku je torej jasna, zmaga bi pomenila velik korak k preboju v glavni del, kamor gredo tri najboljše iz skupine. Optimizem v Krimu izvira tudi z zadnjih dveh tekem proti evropskemu prvaku Györu, na katerih so Ljubljančanke pokazale dobro igro v večjem delu tekem, a na koncu obe pričakovano izgubile. "Vtisi z zadnje tekme so zelo dobri. Želim si, da bi ta ritem še stopnjevale in na tekmi, ki bo za nas nekakšen popravni izpit, rezultat obrnemo v našo korist. Mislim, da smo zelo dobro pripravljene, vemo kaj nas čaka in prepričana sem, da bomo tudi v zaključku napada še bolj natančne. Veselim se te tekme, saj bomo končno v polni zasedbi lahko odigrali, kot je treba," je zadovoljna s trenutno formo ekipe kapetanka Ljubljančank Polona Barić, ki približno ve, kako mora Krim igrati na češkem. "Cilj je isti, naša naloga je, da se hitro vračamo v obrambo, saj one gojijo hiter način igre. Če nam to ne bo uspelo, se nam ne piše dobro," meni kapetanka serijskih slovenskih rokometnih prvakinj.