Kar šest Slovencev v tokratnem dvoboju rokometne Lige prvakov

V 5. krogu rokometne Lige prvakov boste na VOYO lahko spremljali obračun med ekipama Wisla Plock in Eurofarem Pelister. Tako eni kot drugi bodo iskali svojo prvo zmago v tem tekmovanju v letošnji sezoni, na štirih tekmah imajo Poljaki štiri poraze, Makedonci tri in en neodločen izid. V skupini A sta ekipi pozicionirani na dnu lestvice, Eurofarem je s točko šesti, Wisla pa z nič točkami sedma.

"Za nas bo to ključna tekma. Osredotočiti se moramo predvsem nase in na našo igro. Zagotovo bo dvoboj precej zapleten, saj so v Ligi prvakov vsi nasprotniki močni. Pred lastnimi navijači, ki lahko ustvarijo razgreto vzdušje, je zagotovo možno marsikaj. Naš cilj je zagotovo zmagati na tem srečanju," je pred tekmo povedal Xavi Sabate, trener Wisle Plock. Na drugi strani je trener Eurofarma Branislav Angelovski jasen: "Wisla igra po španskem sistemu, v ekipi so številni reprezentanti. Imajo ekipo, ki je pred dnevi premagala Kielce, so tudi aktualni poljski prvaki. So veliko boljša ekipa, kot kaže trenutno stanje na lestvici. Mi smo imeli pozitiven teden, vzdušje pri nas je dobro. Odigrali smo dobro tekmo tako v Ligi prvakov kot tudi v makedonskem prvenstvu."