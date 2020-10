Karabatić zaradi poškodbe kolena ob nastop na SP

"Po tem, ko je zaradi poškodbe zapustil igro na sobotni tekmi v Ivryju, so dodatni zdravniški pregledi pokazali strgano križno vez v desnem kolenu. Francoski reprezentant mora na operacijo. Okrevanje bo trajalo nekaj mesecev," so zapisali pri Paris Saint-Germainu.

Nikola Karabatić, eden najboljših rokometašev zadnjih 15 let, bo tako moral izpustiti januarsko svetovno prvenstvo v Egiptu, verjetno pa tudi marčevski olimpijski kvalifikacijski turnir. Karabatić je s Francijo osvajal zlata odličja na največjih tekmovanjih – dvakrat na OI (2008 in 2012), trikrat na evropskem prvenstvu (2006, 2010 in 2014) in štirikrat na svetovnem prvenstvu (2009, 2011, 2015, 2017).

Z Montpellierjem (2003), Kielom (2007) in Barcelono (2015) je postal klubski evropski prvak, trikrat pa je bil proglašen za najboljšega igralca na svetu (2007, 2014 in 2016).