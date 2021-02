Karacev v četrtfinalu, naprej tudi Osaka in Serena Williams

Na odprtem teniškem prvenstvu Avstralije v Melbournu je za nadaljevanje odličnega niza poskrbel Rus Aslan Karacev, ki je v osmini finala 20. nosilca, Kanadčana Felixa Auger-Aliassima, premagal s 3:6, 1:6, 6:3, 6:3 in 6:4. Uspešni sta bili tudi tretja in deseta nosilka, Japonka Naomi Osaka in Američanka Serena Williams.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 00:54 audio-control-play-line Vrhunci dvoboja Naomi Osaka (Jap/3) - Garbine Muguruza (Špa/14) 00:49 audio-control-play-line Vrhunci dvoboja Serena Williams (ZDA/10) - Arina Sabalenka (Blr/7) icon-chevron-left icon-chevron-right