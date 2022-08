Karateistka Tjaša Ristić končala kariero

Z evropskih prvenstev ima Kranjčanka Tjaša Ristić srebro iz leta 2019 ter dva brona (2011, 2018), na evropskih igrah v Minsku je bila leta 2019 prav tako srebrna, na sredozemskih leto prej v Tarragoni pa je zmagala. Bila je tudi balkanska prvakinja (2021), na turnirjih premier league pa je dvakrat končala na zmagovalnem odru; leta 2016 na najvišji stopnički, lani pa je bila v Moskvi srebrna. Ristićeva, ki si je želela tudi na olimpijske igre Tokio 2020, vendar ji ni uspelo uresničiti olimpijskih sanj, je na veliki tekmi nazadnje nastopila na svetovnem prvenstvu v Dubaju novembra 2021, kjer se ji nastopi niso izšli po načrtih, saj je izgubila že v uvodnem nastopu.

Ob koncu kariere je Ristićeva, kot je zapisala, pripravljena na nove izzive. "Ne bom rekla, da na žalost končujem kariero. Vesela sem za vsako odločitev, ki sem jo sprejela na tej poti. Vsaka slaba odločitev me je nekaj naučila. Vsaka dobra odločitev mi je prinesla neprecenljivo nagrado. Naj se sliši še tako klišejevsko, ampak nikoli ne izgubim, temveč se učim," je med drugim zapisala zdaj že nekdanja karateistka.

"Moja kariera je bila zelo bogata, nanizala sem kar nekaj zgodovinskih uspehov, spoznala sem veliko dobrih ljudi, videla kar nekaj sveta, pa čeprav velikokrat le telovadnico in hotel, stkala sem veliko trdnih vezi, ki mi bodo ostale najbrž za vedno ... Kar pa je najbolj pomembno - vse to me je izoblikovalo v osebo, kakršna sem danes," je še zapisala in dodala, da bo karate vedno del njenega življenja, vendar od zdaj naprej v drugačni vlogi.