Kastelic in Kodrin (domnevno) okužena, reprezentančni zdravnik začuden

PCR-test ob prihodu na letališče v Egiptu je pri obeh igralcih spet pokazal pozitivno vrednost zaradi okužbe, s katero sta se domnevno uspešno spopadla že v domovini.

Ob priključitvi reprezentanci oba najmanj 48 ur nista kazala nobenih simptomov okužbe, kar jima po slovenskih in evropskih standardih dovoljuje normalno vrnitev v delovno okolje. Organizatorji tekmovanja so Tilnu Kodrinu in Urhu Kastelicu na dan uvodne tekme odredili in omogočili dodatne preiskave v bolnišnici v Kairu.

Neljubi dogodek, ki je posledica še enega izmed nedorečenih in neusklajenih protokolov na tem svetovnem prvenstvu, na nastop preostalega dela ekipe ne vpliva, kot zatrjujejo, jih je še bolj tesno povezal. Igralci so trdno odločeni, da proti Korejcem pokažejo vse svoje znanje in uspešno zakorakajo na tekmovanje.