Kastelic na poti v domovino

Urh Kastelic je pred odhodom na mundial uspešno prebolel okužbo z novim koronavirusom in ni kazal nobenih simptomov. Testiranje ob prihodu na prizorišče je pri slovenskem vratarju, zavoljo stare, že prebolene okužbe, vrnilo pozitiven rezultat. Organizatorji tekmovanja so ga zato, skupaj s Tilnom Kodrinom, na dan prve tekme poslali na dodatne preglede. Medtem ko se je Kodrin v sredo pozno zvečer vrnil med soigralce, so posamezna testiranja pri Kastelicu še vedno kazala pozitivne rezultate, zaradi česar je bil, skladno s pravili organizatorjev tekmovanja, še naprej ločen od preostalega dela ekipe. Vodstvo reprezentance je zato uprlo vse moči in Kastelicu z letom pozno sinoči omogočilo povratek v domovino. Reprezentanci je pri zagotovitvi lokalnega transporta na pomoč priskočilo Veleposlaništvo Republike Slovenije v Kairu, za kar se mu Rokometna zveza Slovenije, kot piše na uradni spletni strani, najlepše zahvaljuje.

Selektor Ljubomir Vranješje ob vrnitvi Kodrina dodal na seznam kandidatov za nastop na tekmah. Spisek sedaj šteje 20 imen, izmed katerih jih za vsako tekmo Šved na slovenski klopi lahko izbere 16. Slovenci so izjemno motivirani in odločni, da po prepričljivi zmagi nad Severnimi Makedonci na kolena položijo še švedske tekmece in tako napravijo nov korak proti preboju v četrtfinale.