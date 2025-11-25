18-letni dirkač iz Ivančne Gorice ob boku Rossija in Verstapna

Za Markom Kastelicem, dirkačem iz Ivančne Gorice, ki je pred kratkim dopolnil 18 let, je zlata sezona. Od 15 dirk na evropskem, italijanskem in iberijskem tekmovanju je na podiumu stal kar 11-krat, šestkrat na najvišji stopnički, tista najprestižnejša pa zmaga v italijanskem prvenstvu GT4, ki jo je ob bučni podpori slovenskih navijačev potrdil na progi v Misanu.

Pot ni bila lahka, na eni izmed dirk v Franciji mu je letos odpadla guma, na Nürburgringu mu je guma počila po tem, ko je povozil vijak v delavnici, na Nizozemskem se mu je pokvaril menjalnik. Vse to ob številnih nevarnostih, ki se lahko pripetijo na dirkališču in so razlog za marsikatero skrb družine.

"Gledam dirke, ampak ponavadi jih gledam, ko je že končano. Pogledam za nazaj, kako je bilo, ker pač enostavno težko gledam v živo," prizna Markova mama Jasmina Kastelic.

Samo letos je njegova ekipa Mapetrol Lema Racing Team zamenjala 60 setov gum, kar znese – pozor – več kot 150 tisoč evrov.

Njegove oči so že uprte proti višji kategoriji GT3, v kateri tekmuje tudi nekdanji zvezdnik Moto GP Valentino Rossi, čez nekaj let pa: "Da bo pač nek tovarniški voznik, da bo živel nekje v tujini in da bo dirkanje ostalo njegovo življenje in da se bo s tem on preživljal. Ne predstavljam si ga nekje v pisarni, kjer pišejo kakšne dopise," pravi mama Jasmina.

Mark že čez nekaj dni odpotuje še na Portugalsko, kjer bo skušal osvojiti naslov prvaka v Iberijskem pokalu, ki šteje za združeno špansko in portugalsko prvenstvo, za vodilnim dirkačem pred zadnjo dirko sezone namreč zaostaja le za tri točke.