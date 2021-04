Katarina Srebotnik po 24 letih izpadla iz top 100

Katarina Srebotnik, ki je iz prve stoterice za kratek čas zdrsnila leta 2009, ko je imela poškodovano levo nogo, je zadnji dvoboj odigrala lani septembra na odprtem prvenstvu Francije. Od 2010 je 40-letna Velenjčanka kariero posvetila izključno nastopom med dvojicami, zadnji turnir pa je osvojila leta 2018 v Nürnbergu. Leta 2011 je osvojila Wimbledon s Čehinjo Kveto Peschke, ima pet naslovov grand slam med mešanimi pari (3-krat Roland Garros, US Open, Melbourne), med ženskami pa je še petkrat igrala v finalih največjih turnirjev (2-krat Pariz, 2-krat Wimbledon, New York). Poleg devetintridesetih zmag – deset od teh s Kveto Peschke, po štirikrat s Tino Križan in Ai Sugiyamo – je 43-krat nastopila v finalih turnirjev WTA. Slovenija ima zdaj tri igralke med prvih sto v parih. Andreja Klepačje 42., Tamara Zidanšek 60., Dalila Jakupović pa 94.

Edina sprememba v prvi deseterici lestvice WTA med posameznicami je preboj Nizozemke Kiki Bertens na deseto mesto, med Slovenkami pa je v primerjavi s prejšnjim tednom največji premik naredila Kaja Juvan, ki je zdrsnila za štiri pozicije, in sicer na 99. mesto.

Na vrhu ostaja Avstralka Ashleigh Barty, ki je v nedeljo osvojila turnir v Stuttgartu, najboljša Slovenka je Polona Hercog, ki je zadržala 73. mesto.



Lestvica WTA (26. 4.):

1. (1) Ashleigh Barty (Avs) 9655

2. (2) Naomi Osaka (Jap) 7800

3. (3) Simona Halep (Rom) 7050

4. (4) Sofia Kenin (ZDA) 5915

5. (5) Jelina Svitolina (Ukr) 5835

6. (6) Bianca Andreescu (Kan) 5265

7. (7) Arina Sabalenka (Blr) 5205

8. (8) Serena Williams (ZDA) 4850

9. (9) Karolina Pliškova (Češ) 4660

10. (11) Kiki Bertens (Niz) 4405

...

73. (73) Polona Hercog (Slo) 1116

80. (79) Tamara Zidanšek (Slo) 1005

99. (95) Kaja Juvan (Slo) 850

296. (299) Dalila Jakupović (Slo) 219

394. (397) Nina Potočnik (Slo) 122

448. (445) Nastja Kolar (Slo) 100