Katarina Srebotnik sprejeta v Guinnessovo knjigo rekordov

Kot so sporočili prireditelji, je razlog za odpoved nastopa slabša pripravljenost zaradi bolezni na začetku sezone. Katarina Srebotnik je v Portorožu na turnirju WTA med letoma 2005 in 2010 med posameznicami dvakrat nastopila v finalu. Čeprav si je močno želela nastopiti, piše Tenis Slovenija, pa je ne bo moč videti na teniškem igrišču v Portorožu. "Na začetku sezone sem prebolela covidno bolezen, kar me je za kar nekaj časa oddaljilo od turnirjev. Zaradi tega sem nazadovala na lestvici WTA. To mi zaradi pandemije ob zelo okrnjenem koledarju turnirjev otežuje uvrstitve na turnirje višje ravni, ki bi si jih želela igrati. V zadnjem času me pestijo tudi manjše poškodbe, kar celoten položaj še dodatno otežuje," je dejala nekdanja najboljša slovenska igralka. "Portorož je imel vedno posebno mesto v mojem srcu, saj sem bila vedno deležna izjemne podpore tako s tribun kot od organizatorjev. Zato sem si še toliko bolj želela nastopiti tu, ampak žal se ne počutim dovolj dobro pripravljeno. Da bi igrala samo zaradi udeležbe na turnirju, pa ne pride v poštev, saj sem vedno merila na najvišje uvrstitve. Ko mi bo telo spet dopuščalo igranje na turnirjih in bom ocenila, da sem spet lahko konkurenčna najboljšim, se bom vrnila na igrišča," je še dejala Srebotnikova.

Srebotnikova pa bo ob koncu turnirja vseeno prisotna v Portorožu. Na posebni slovesnosti bo slovenska zveza pospremila njen sprejem v Guinnessovo knjigo rekordov. "Pred kratkim sem bila sprejeta v Guinnessovo knjigo rekordov zaradi posebnih dosežkov v karieri. Sem namreč edina igralka na svetu (moški ali ženska), ki je osvojila svoj debitantski turnir WTA v vseh treh možnih konkurencah posamezno, dvojice in mešane dvojice," je še pojasnila.