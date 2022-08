Katja Fain na EP v finalu na 400 m prosto

V moški konkurenci sta nastopila Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič, vendar se nista uvrstila v popoldanski finale.

Fainova je s časom 4:10,67 v četrti kvalifikacijski skupini zaostala le za Nemko Isabel Marie Gose (4:06,10), ki je imela tudi najhitrejši čas kvalifikacij. Hitrejši od Slovenke sta bili še Italijanka Simona Quadarella in Madžarka Bettina Fabian.

Za Fainovo bo to drugi finale na tem EP, za Slovenijo pa peti. Po petem mestu na 200 m prosto bo znova v igri za najvišja mesta.

"Prvi cilj je izpolnjen. Uvrstila sem se v finale in popoldne znova startam na osebni rekord. Kam me bo to pripeljalo, bomo videli. Rezerve imam v prvi polovici tekme. Plavala sem sproščeno, želela sem si finale in tega sem dosegla. V finalu pričakujem dobro borbo," je po nastopu dejala Fainova.

V moški konkurenci na 400 m prosto sta nastopila Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič, a se jima ni uspelo prebiti v finale. Boškan je v tretji kvalifikacijski skupini zasedel četrto mesto s časom 3:53,42, kar je njegov drugi čas v karieri, a je zadostoval le za skupno 18. mesto.

"Z nastopom na 400 m prosto sem kar zadovoljen. Na žalost nisem odplaval osebnega rekorda. Ni se izšlo, bo pa naslednjič bolje. Menim, da sem naredil določene napake. S celotnim prvenstvom sem zelo zadovoljen, saj sem odplaval to, kar sem načrtoval, državni rekord na 200 m prosto in uvrstitev v polfinale, v njem pa končno 13. mesto," je dejal Boškan.

Šenica Pavletič je bil v drugi kvalifikacijski skupini šesti (4:02,69), skupno pa 32.