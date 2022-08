Katja Fain peta na 400 m prosto

Skozi vso tekmo je vodila Nemka Isabel Marie Gose in s 4:04,13 osvojila zlato kolajno. Za napeto končnico je poskrbela Italijanka Simona Quadarella, ki je v končnici močno napadala, vseeno pa v cilju zaostala za 64 stotink sekunde. Bron je osvojila Madžarka Ajna Kesely s 4:08,00.

Tekma je potrdila, da sta Gosejeva in Quadarella razred zase. Za bron pa so se spopadle Keselyjeva, druga Madžarka, 17-letna Bettina Fabian, in Fainova. Jasno je bilo, da bo borba za kolajno izredno zanimiva, saj Keselyjeva sicer izstopa z osebnim rekordom, a v Rimu ni v povsem vrhunski formi, mlada Fabianova je potrdila izjemen talent z dobro drugo polovico tekme, pa tudi Fainova je v zadnjih 100 metrih poskušala vse, a ostala brez tako želene uvrstitve na zmagovalni oder.