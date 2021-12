Katja Fain po bronu na EP zdaj še četrta na SP

Mariborčanka Katja Fain, ki je na evropskem prvenstvu v Kazanu pred dobrim mesecem dni osvojila bron s časom 1:53,88, je tokrat začela zelo rezervirano. Tako po 100 kot po 150 metrih je bila še zadnja, s sijajnim zaključkom pa je na koncu prehitela štiri tekmice in kot najboljša Evropejka zasedla končno četrto mesto. Obenem pa je s časom 1:53,48 popravila tudi državni rekord, ki ga je odplavala prav v finalu EP v Kazanu 7. novembra. Srebro je pripadlo Kanadčanki Rebecci Smith, bron pa Američanki Paige Madden. Slavila je 24-letna Siobhan Bernadette Haughey s časom 1:50,31, s čimer je za 12 stotink popravila svetovni rekord. "Moj prvi finale na članskem svetovnem prvenstvu je za mano. Sem zelo zadovoljna, spet nov državni rekord. Letos sem ga skozi sezono izboljševala in to je bil res očitno vrh, ker sem ga izboljšala še za štiri desetinke. Sem zelo zadovoljna. V bistvu sem cilj dosegla že z uvrstitvijo v finale, zdaj, ko sem si priplavala četrto mesto, pa je še toliko boljše. Počutim se super. Mogoče bi si želela hitrejšega začetka prvih 100 metrov, drugih 100 pa je bilo zelo dobrih. Jutri me čaka še 200 m delfin. Še zadnji start letos. Dala bom vse od sebe in upam, da se mi bo tudi tam izšlo po željah," je v prvem odzivu za Plavalno zvezo Slovenije dejala Fainova.

"Malo napeto je bilo vse skupaj. Še vedno je malo prepočasna prvih sto metrov, ampak v drugih sto ji ni para. Zelo hitrih zadnjih 50 ji je prineslo premik s sedmega na četrto mesto. Odlično. Finale svetovnega prvenstva, četrto mesto in državni rekord so vrhunci letošnjega leta. 200 delfin bo predvsem sproščena preizkušnja in njena naloga je, da se čim bolj približa svojemu osebnemu rekordu. Še vedno je za njo to precej nova disciplina, ki jo mora odplavati na takšni ravni in v tej konkurenci," pa je dejala njena trenerka in mati Metka Sparavec Malenko.

Na 200 m prosto je v jutranjem sporedu Fainova s časom 1:54,61 dosegla šesti izid kvalifikacij. Ravenčanka Janja Šegel je bila v isti disciplini z 1:57,81 20. Šeglova je danes nastopila še na 100 m hrbtno in z 1:00,30 zasedla 28. mesto, Tjaša Vozel pa je bila na 50 m prsno diskvalificirana.