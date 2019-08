Katja Pogačar postavila nov mejnik v slovenskem golfu

"Čeprav sem zgrešila rez, je bila to enkratna izkušnja. Prvič v karieri sem igrala z vsemi najboljšimi igralkami na svetu in spoznala, da sploh niso nič tako posebnega. Začetne udarce imamo vse približno enako dolge, razlika se nato dela le pri kratki igri in na zelenicah. Tudi vse ostale spremljajoče zadeve so bile na vrhunski ravni, tako da teh dni ne bom nikoli pozabila," je povedala Pogačarjeva .

Pogačarjeva letos prvič nastopa na dveh turnejah - evropski (Ladies European Tour) in ameriški (Symetra Tour), ki je hkrati kvalifikacijska za najelitnejšo turnejo LPGA (Ladies Professional Golf Association). "Moja želja je bila od nekdaj igranje na LPGA. To je največ, kar lahko dosežeš v golfu in tudi denarne nagrade so tam veliko višje kot drugje. Zdaj ko sem videla vse te igralke in se prepričala, da mi do cilja ne manjka veliko, se bom še bolj zagnano lotila nastopov na turneji Symetra. Trenutno sem v skupni razvrstitvi na 80. mestu, moja želja na koncu sezone pa je uvrstitev med prvih 35 igralk, ki bodo brez kvalifikacij napredovale na LPGA,"je povedala Katja Pogačar.

Ta teden bo Pogačarjeva igrala na prvenstvu Škotske, konec avgusta pa bo odpotovala v ZDA, kjer jo septembra in oktobra čaka pet odločilnih turnirjev na Symetra Touru. Z dobrimi igrami v zaključku sezone bi Pogačarjeva izboljšala tudi uvrstitev na svetovni računalniški lestvici Rolex, ki bo naslednje leto služila za določitev potnic na olimpijske igre v Tokio. Trenutno Pogačarjeva zaseda 365. mesto na svetu, na lestvici za OI je 57., v Tokiu pa bo nastopilo šestdeset igralk.