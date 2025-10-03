Svetli način
Kauzer dolgo časa v igri za kolajno, na koncu pa šesti

Sydney, 03. 10. 2025 08.12

STA , A.V.
Kajakaš Peter Kauzer je na svetovnem prvenstvu v slalomu v avstralskem Penrithu pokazal, da je še vedno v stiku z vrhom, toda novega odličja ni osvojil. Veteran, dvakratni svetovni prvak, je zasedel šesto mesto, za bronom je zaostal 92 stotink sekunde. Pri dekletih je bila Eva Alina Hočevar deseta.

Peter Kauzer, sedmi v polfinalu in edini Slovenec, ki je uspešno prestal sredine kvalifikacije, je kolajno izgubil v spodnjem delu, po zgornjem je bil tudi v igri za zmago.

Ta je pripadla Francozu Titouanu Castrycku, ki je tako nadaljeval francosko prevlado na prvenstvu. Čeha Jakuba Krejčija je premagal za sekundo in 53 stotink, tretje mesto je zasedel Čeh Jiri Prskavec.

Eva Alina Hočevar je bila podobno kot njen reprezentančni kolega Peter Kauzer zelo dolgo v igri za kolajno na svetovnem prvenstvu v Avstraliji, a se je morala slovenska reprezentantka zaradi napak na koncu zadovoljiti z 10. mestom.
Še boljše obete kot Kauzer je imela Eva Alina Hočevar. V polfinalu je zabeležila tretji čas, nato pa se ji v finalu ni posrečil spodnji del, predvsem zaradi težav pri 21. vratcih, ki se jih je tudi dotaknila. Z dvema kazenskima sekundama je njen zaostanek na koncu znašal sedem sekund in 58 stotink, kar je bilo dovolj le za deseto mesto.

Druga slovenska predstavnica v polfinalu, Ajda Novak, je zasedla 22. mesto. Tako kot v četrtek v kanuju je tudi kajakaško tekmo dobila Poljakinja Klaudia Zwolinska, srebro je z zaostankom sekunde in 77 stotink ter enim dotikom osvojila Britanka Kimberley Woods, bron pa domačinka Kate Eckhardt, zaostala je tri sekunde in 52 stotink.

V soboto se bo prvenstvo končalo s preizkušnjama v klasičnem krosu.

