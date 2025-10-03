Kauzer dolgo časa v igri za kolajno, na koncu pa šesti

Ta je pripadla Francozu Titouanu Castrycku , ki je tako nadaljeval francosko prevlado na prvenstvu. Čeha Jakuba Krejčija je premagal za sekundo in 53 stotink, tretje mesto je zasedel Čeh Jiri Prskavec .

Peter Kauzer , sedmi v polfinalu in edini Slovenec, ki je uspešno prestal sredine kvalifikacije, je kolajno izgubil v spodnjem delu, po zgornjem je bil tudi v igri za zmago.

Eva Alina Hočevar je bila podobno kot njen reprezentančni kolega Peter Kauzer zelo dolgo v igri za kolajno na svetovnem prvenstvu v Avstraliji, a se je morala slovenska reprezentantka zaradi napak na koncu zadovoljiti z 10. mestom.

Še boljše obete kot Kauzer je imela Eva Alina Hočevar. V polfinalu je zabeležila tretji čas, nato pa se ji v finalu ni posrečil spodnji del, predvsem zaradi težav pri 21. vratcih, ki se jih je tudi dotaknila. Z dvema kazenskima sekundama je njen zaostanek na koncu znašal sedem sekund in 58 stotink, kar je bilo dovolj le za deseto mesto.

Druga slovenska predstavnica v polfinalu, Ajda Novak, je zasedla 22. mesto. Tako kot v četrtek v kanuju je tudi kajakaško tekmo dobila Poljakinja Klaudia Zwolinska, srebro je z zaostankom sekunde in 77 stotink ter enim dotikom osvojila Britanka Kimberley Woods, bron pa domačinka Kate Eckhardt, zaostala je tri sekunde in 52 stotink.

V soboto se bo prvenstvo končalo s preizkušnjama v klasičnem krosu.