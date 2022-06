Srabotnik drugi v Tacnu

Slovenski kajakašici Eva Alina Hočevar in Eva Terčelj sta na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu v finalu osvojili peto in osmo mesto. Zmagala je Avstralka Jessica Fox. Drugo mesto je pripadlo Britanki Mallory Franklin (+ 2,78), tretja je bila Ukrajinka Viktorija Us (+ 3,34).

V finalu je od obeh Slovenk delo bolje opravila mlajša Eva Alina Hočevar (+ 4,41), medtem ko je Eva Terčelj naredila napako in dobila 50 kazenskih sekund, ki so ji odnesle visoko uvrstitev s skupnim zaostankom 50,46. V dopoldanskem polfinalu sta Slovenki zasedli sedmo in osmo mesto.