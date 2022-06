Kauzer svetovni pokal začel z zmago v Pragi

Dobitnik srebrne kolajne z olimpijskih iger v Riu de Janeiru 2016 je že v polfinalu odlično opravil z brzicami v češki prestolnici, a ga je ena napaka, zaradi katere je nekaj časa obstal v vodi, skorajda stala nastopa v finalu. S časom 97,18 je za las ujel najboljšo deseterico, v finalu pa je nadgradil svoj nastop in s časom 95,54 postavil visoko letvico za preostalih devet tekmecev. Nihče ga ni več prehitel, drugo mesto pa je zasedel Italijan Giovanni De Gennaro, ki je z dvema sekundama pribitka po dotiku zaostal 0,95 sekunde. Tretji je bil Švicar Martin Dougoud (+1,74).

S tem je 38-letni Hrastničan na mednarodni ravni slavil prvič po letu 2018, ko je v svetovnem pokalu dobil preizkušnjo v Augsburgu. Istega leta je postal tudi evropski prvak prav v češki prestolnici. "Nekoliko sem presenečen. Sicer mi je uspela dobra, čista vožnja, a brez napak ni šlo. Res sem zadovoljen z zmago v Pragi. Nazadnje sem bil tu na vrhu na evropskem prvenstvu pred štirimi leti," je v prvi izjavi dejal dvakratni svetovni prvak. Dotaknil se je tudi kančka sreče, ki ga je imel v polfinalu in potrdil, da se še nekaj časa ne bo poslovil od tekmovanj. "Imel sem nekaj sreče, da sem se sploh uvrstil v finale. Zato sem si rekel, da moram to izkoristiti. Startal sem prvi in ostal v vodstvu vse do konca. Zagotovo je to moj zadnji olimpijski cikel in upam, da se bom uvrstil v ekipo za Pariz. Ne bom se še kar upokojil."

V polfinalu sta se nastopa ponesrečila Martinu Srabotniku in Žanu Jakšetu. Oba sta izpustila vratca, na koncu pa zasedla 34. oz. 37. mesto. V ženski konkurenci slovenskih predstavnic ni bilo v finalu. Zmagala je Avstralka Jessica Fox pred Nemko Eleno Lilik in Francozinjo Camille Prigent.

Edina slovenska predstavnica v polfinalu Ajda Novak je bila z enim dotikom 16. Že v petkovih kvalifikacijah sta izpadli Eva Alina Hočevar in Eva Terčelj, ki je zgrešila vratca. V nedeljo bodo v češki prestolnici še boji kanuistov in kanuistk. V polfinalu bodo nastopili vsi trije Slovenci, Anže Berčič, Luka Božič in olimpijski prvak Benjamin Savšek. V ženskem polfinalu bo slovenske barve zastopala Eva Alina Hočevar. V kvalifikacijah sta izpadli Lea Novak in Alja Kozorog.

Naslednja tekma svetovnega pokala bo sicer naslednji teden v poljskem Krakovu, nato pa se bodo najboljši merili v Tacnu med 24. in 26. junijem.