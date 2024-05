Kauzer tretji na tekmi svetovnega pokala v Augsburgu

Kauzer je za 1,03 sekunde zaostal za zmagovalcem Felixom Oschmautzom iz Avstrije, drugi je bil Novozelandec Finn Butcher, ki je zaostal za šest desetink sekunde. Prav vsi so si prislužili tudi kazen dveh sekund.

Italijan Giovanni De Gennaro je bil na poti do zmage, a so mu sodniki po ogledu posnetka dodelili kazen 50 sekund. Enaka kazen je doletela Hočevarja, ki je z zaostankom 47,90 sekunde končal kot osmi.

V polfinalu je od Slovencev veslal še Lan Tominc, a se s 23. mestom ni prebil do finala. Tudi v ženskem finalu ni bilo slovenskih kajakašic. V polfinalu je finalni nastop za las z 11. mestom zgrešila Ajda Novak za vsega šest stotink sekunde. Blizu je bila tudi Eva Alina Hočevar, ki je bila 13., Eva Terčelj je sklenila na 21. mestu.

Svoje delo so v kvalifikacijah dobro opravili kanuisti in kanuistke. Vsi Slovenci in Slovenke so se uvrstili v sobotni polfinale. Najboljši dosežek je pripadel Luki Božiču, ki je bil v kvalifikacijah drugi. Benjamin Savšek je bil peti, Hočevar pa 17. V ženski konkurenci so se v polfinale prebila Eva Alina Hočevar, Alja Kozorog in Lea Novak.