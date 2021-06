Kauzer v finalu Prage deveti

Med kajakašicami je bila najbližje uvrstitvi v finale Eva Terčelj, ki je s šestimi kazenskimi sekundami zasedla 11. mesto, deseterico je zgrešila za 0,52 sekunde. Z dvema kazenskima sekundama manj je bila mesto za njo Urša Kragelj, medtem ko je Ajda Novak ob enem dotiku osvojila 18. mesto. V finalu je slavila Poljakinja Klaudia Zwolinska pred rojakinjo Natalio Pacierpnik in Avstralko Jessico Fox, ki se je na stopničke prebila kljub dvema dotikoma.

Kanuiste polfinale in finale čakata v nedeljo. V polfinale sta se od Slovencev prebila Alja Kozorog in Benjamin Savšek, ki je bil v kvalifikacijah drugi, medtem ko so bili Luka Božič, Nejc Polenčič in Lea Novak v petkovih kvalifikacijah neuspešni.