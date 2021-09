Kauzer z drugim mestom tudi do drugega mesta v skupnem seštevku

Peter Kauzer je progo v Pauju prevozil brez napake in jo končal v času 95,63 sekunde. Za 55 stotink ga je nato v drugi polovici nastopajočih ugnal le Vito Prindiš , ki je dobil že tekmo prejšnji teden v španskem Seu d'Urgellu. Tretji je bil Britanec Joseph Clarke , ki je za Čehom zaostal 1,25 sekunde.

V nedeljo se bodo v Pauju merili še kanuistke in kanuisti. V ženski konkurenci bosta v polfinalu nastopili Alja Kozorog in Eva Alina Hočevar, v moški pa Luka Božič, Benjamin Savšek in Nejc Polenčič.

Foxova je bila na dolgi in zahtevni stezi v Pauju najboljša kljub dvema sekundama pribitka zaradi dotika. Slavila je s časom 106,74 sekunde, s čimer je bila za 72 stotink hitrejša od Čehinje Katerine Minarik Kudejove. Tretje mesto je zasedla Urša Kragelj, ki je progo prevozila brez dotika. Za Foxovo je zaostala 1,54 sekunde.

Eva Terčelj je za stopničkami na zadnji od štirih tekem svetovnega pokala zaostala 52 stotink sekunde. Brez dotika pa bi končala na drugem mestu. Vseeno je v skupnem seštevku prehitela kar nekaj tekmic in končala na skupno tretjem mestu z 201 točko. Pred njo sta končali le zmagovalka svetovnega pokala Foxova (290) in Novozelandka Luuka Jones (206).