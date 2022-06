Kauzer zaradi kazni ostal brez stopničk

Peter Kauzer, ki je bil sicer v finalu hiter (brez kazenskih sekund bi zaostal le za zmagovalcem, Čehom Vitom Prindišem), je bil v polfinalu drugi, Martin Srabotnik pa 30. Vid Kuder Marušič je bil prepočasen že v kvalifikacijah.

Prindiš se je v finalu edini spustil pod 85 sekund, na koncu je za 16 stotink sekunde ugnal Britanca Josepha Clarka in za 52 stotink rojaka Jirija Prskavca, najhitrejšega v kvalifikacijah. Kauzerjev zaostanek je na koncu znašal 50,08 sekunde.

Danes so se merile tudi kajakašice. Od Slovenk se je v finale prebila Ajda Novak, a se ji nastop ni posrečil, saj je hitro naredila dva dotika, na koncu pa na devetem mestu za zmagovalko, Avstralko Jessico Fox, zaostala 13,23 sekunde. Drugo mesto je osvojila Čehinja Tereza Fišerova (+2,58), tretje pa njena rojakinja Amalie Hilgertova (+2,97). Novakova je bila tudi v polfinalu deveta, v tem delu tekmovanja pa sta izpadli Eva Terčelj s 15. in Eva Alina Hočevar z 19. dosežkom.

V nedeljo se bodo merili še kanuisti in kanuistke. Pri slednjih bodo Slovenijo zastopale Lea Novak, Hočevarjeva in Alja Kozorog. V moški konkurenci pa bosta od Slovencev tekmovala Benjamin Savšek in Luka Božič. Slednji je slavil na uvodni tekmi v Pragi. Anže Berčič je tokrat izpadel v kvalifikacijah.

Naslednja postaja svetovnega pokala bo Tacen prihodnji konec tedna.