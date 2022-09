Kauzer zmagal na generalki pred SP

Na olimpijski progi iz leta 2012 v Lee Valleyju na obrobju Londona se je v finalu kajakašev najbolje znašel Peter Kauzer, ki je tekmece ugnal za skoraj sekundo in pol. V polfinalu je imel šesti čas, v finalu pa je svoj prvi dosežek dneva izboljšal za kar dve sekundi. Najbolj se mu je približal Britanec Joseph Clarke, olimpijski prvak iz Ria de Janeira, na tretje mesto pa se je uvrstil aktualni olimpijski in evropski prvak Čeh Jiri Prskavec. V finalu je veslal tudi Martin Srabotnik, ki je bil po polfinalni vožnji drugi, v finalu pa je zasedel končno peto mesto. Letošnji mladinski evropski podprvak Žiga Lin Hočevar je obstal v polfinalu na 34. mestu. Ob koncu tekmovalnega dne je do kolajne priveslal še Vid Kuder Marušič, ki je bil tretji v preizkušnji ekstremnega slaloma. V cilj sta pred njim priveslala le Novozelandec Finn Butcher in Kanadčan Alex Baldoni.