Kauzer najboljši na slalomu v Seu d'Urgellu

Peter Kauzer je s finalno progo opravil brez napak v času 89,36 sekund, kar je bilo na koncu 1,08 sekunde hitreje od Britanca Josepha Clarka. Tretji je bil Čeh Vit Prindiš z zaostankom 1,54 sekunde. Oba tekmeca sta imela po dve sekundi pribitka zaradi dotika vratc.

"Nisem pričakoval tega, če sem odkrit. Za mano je slab začetek sezone, ko nisem mogel priti niti v finale. Ko sem le prišel v finale, sem si med odmorom rekel, da zdaj moram pokazati, da še zmorem. Dobra vožnja v polfinalu, nato pa sem pritisnil še malo močneje, kar je bilo dovolj še za eno zmago v Seu d'Urgellu, ki je ena mojih najljubših prog," je Kauzer takoj po zmagi povedal pred mikrofonom organizatorjev.

Za Hrastničana, ki bo prihodnji teden praznoval 40 let, je to 13. zmaga v svetovnem pokalu. Na stopničkah je stal še na 14 drugih tekmah od leta 2005. "Dobra osnova za SP. Pokazal sem dobro formo in dokazal, da sem se nekaj naučil iz prvega neuspešnega dela sezone," je še dodal Kauzer.

Polfinalni nastop se je medtem ponesrečil drugemu Slovencu na tekmi Niku Testenu, ki je z zgrešenimi vratci na koncu zasedel 40. mesto.

Tudi vse tri slovenske kajakašice so obtičale v polfinalu. Eva Terčelj je bila 16., Eva Alina Hočevar 19. in Ajda Novak 22.