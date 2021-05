Kauzer s finalom na EP do olimpijskih iger v Tokiu

Petra Kauzerja so v polfinalu prehiteli Avstrijec Felix Oschmautz, Italijan Giovanni de Gennaro in Švicar Martin Dougoud.

Brez OI sta ostala Martin Srabotnikin Niko Testen. Srabotnik je bil blizu, da boj podaljša; če bi se uvrstil v finale, bi imel še vedno enake možnosti kot Hrastničan, aktualni olimpijski podprvak, a je za desetim mestom malenkost zaostal. Zasedel je 14. mesto. Po polovici proge je še bolje kot Srebotniku kazalo Testenu, ki pa je pri 15., protitočnih vratcih storil napako, ki je ni mogel popraviti in se je predal. Do konca je progo nato prevozil brez želje, zato se je uvrstil na rep nastopajočih (38. mesto).