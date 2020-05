Kauzerju korona pokal v Tacnu

Med kajakašicami je zmagala Urša Kragelj , med kanuisti Jure Lenarčič, med kanuistkami pa Eva Alina Hočevar . Tekma je bila sestavljena iz dveh voženj, štel pa je boljši rezultat. Tekme so se razveselili vsi, še najbolj pa je bila po njej zadovoljna Kragljeva, za katero je to prvo tekmovanje po enajstih mesecih, saj je večino lanske sezone morala izpustiti zaradi poškodbe rame.

"Tekme so se začele, čeprav je bilo vse skupaj organizirano zelo na hitro, tako da se na tekmo niti nisem posebej pripravljal. Situacija je čudna, ampak kaj moremo. Virus je ohromil cel svet, upam, da se bodo stvari počasi začele umirjati, čeprav bolj slabo kaže. Luštno je biti v tekmovalnem ritmu, oziroma ga začeti. Upam, da bodo izpeljali vsaj nekem tekem, v nasprotnem primeru, je moj fokus še vedno naslednje leto in olimpijske igre v Tokiu," je povedal Kauzer. V konkurenci kanuistk je bila tokrat najboljša Eva Alina Hočevar, ki je Aljo Kozorog prehitela za tri sekunde in 11 stotink, na tretje mesto pa je priveslala Katja Bengeri, sicer Hrvatica, ki pa je nastopila v barvah Kanu kluba Simon. Za Evo Alino je bil naporen dan, saj je nastopila tako v kajaku kot kanuju.

Kot zadnji so se na progo podali še kanuisti. V zelo močni konkurenci je zmagal Jure Lenarčič, pred Benjaminom Savškom in Luko Božičem. Lenarčič je obe vožnji odpeljal brez kazenskih sekund, kar mu je tudi prineslo minimalno prednost 22 stotink pred klubskim kolegom Savškom. "Nad zmago sem bil nekoliko presenečen, če sem iskren. Ni se mi zdela tako odlična vožnja, da bi bil res suveren in da bi rekel - to je za zmago. Z vožnjama sem kar zadovoljen, je pa bilo še nekaj napak," je izrazil presenečenje zmagovalec kanuistične preizkušnje.