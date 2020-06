Kavčič: Federer je ikona, to je velika izguba za tenis, a ne bi ga še odpisal

Slovenski teniški igralec Blaž Kavčič je imel v svoji karieri priložnost trenirati tudi z velikim Rogerjem Federerjem. Z njim smo se, ob naznanitvi, da je Švicar zaradi artroskopije kolena že končal sezono 2020, pogovarjali, ali se bo za mnoge najboljši teniški igralec lahko dostojno vrnil v teniško karavano. "Nikoli ga ne bi odpisal, treba je vedeti, da je na igrišču zelo lahkoten, zato tudi ni imel velikih poškodb v svoji karieri," je povedal Kavčič, ki dopušča možnost, da se bo Federer leta 2021 pri 39 letih vrnil odlično pripravljen.

"Federerjeva izpustitev sezone 2020 je velika izguba za tenis. Vemo, da je največja ikona tenisa, njega praktično vsi poznajo. Tenis je dvignil na višji nivo. Z njim se je povečala prepoznavnost. Ko bo zaključil, bo to velik minus za tenis. Je največji idol mladim igralcem. Po njem se vsi zgledujemo. Samo pozitivne stvari lahko rečem o njem,"je v pogovoru za 24UR povedal slovenski teniški igralec Blaž Kavčič, ki je bil na ATP-lestvici najvišje na 68. mestu. Med člani je že 15 let, a takšne sezone Ljubljančan še ne pomni."Za vse je to nekaj novega, zagotovo to nikomur ne ustreza. V celi karieri več kot enega meseca izven tekmovalnega pogona ni bilo. So prisilne poškodbe, ki te vržejo ven iz tega, a si vedno z glavo pri stvari, skušaš se čimprej vrniti, tukaj pa je drugače, vsi treniramo, pa ne vemo, kdaj se bo vse skupaj začelo," je povedala nekdanja prva violina slovenskega tenisa.

"Zdaj so malce drugačni treningi. Vedeli smo, da kar nekaj časa ne bo igral, ko je izbruhnila korona. Vedeli smo, da bomo imeli vsaj tri mesece časa za trening. V takšnem času lahko narediš mogoče kaj več, kot bi sicer. Igralci se pripravljamo v decembru, imamo štiri tedne pravih priprav, v takem času pa je zelo težko narediti velike spremembe v igri. Če imaš na voljo tri mesce, se lahko kakšne večje stvari, ki so v igri pomanjkljive,spremeni. Tega sem se lotil tako, da sem kar veliko stvari spremenil v svoji igri, a zdaj primanjkuje tekem, da bi lahko to še v tekme prenesel," je še poudaril Kavčič. "Tenis je tak šport, da je vsak teden tekma, če želiš igrati. Stalno si pod pritiskom, stalno potuješ. To je zdaj za vse igralce nekaj novega. Eni trenirajo malo več, eni malo manj. Nekateri so šli na operacije," je stanje v tenisu med pandemijo opisal 33-letnik.