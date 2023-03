Kavtičnik: Energija, ki se je ustvarila v zadnjem času, je velik faktor uspeha

Po zmagi nad Črno goro v Kopru (37:30), s katero se je Slovenija uvrstila na evropsko prvenstvo v rokometu, je vtise zadnjega obdobja strnil direktor moške članske reprezentance, Vid Kavtičnik.

"Polna dvorana v Kopru, osem točk po štirih tekmah v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo in zmaga v Morači, kjer so izgubljale rokometne velesile, so zagotovo uspeh. Vse to je pokazatelj, da se dela dobro, da je vzdušje v ekipi pozitivno ter da kolektivna igra zmaguje," je dogajanje zadnjega tedna za uradno spletno stran RZS povzel Vid Kavtičnik.

Nekdanji slovenski reprezentant, ki skupaj z bivšimi soigralci z izbrane vrste tvori jedro strokovnega štaba moške članske reprezentance, velik pomen pripisuje atmosferi okoli slovenske ekipe: "Energija, ki se je v reprezentanci ustvarila v zadnjem času, je velik faktor uspeha. Opazijo jo tudi ljudje, ki reprezentanco spremljajo po televiziji. Čutijo kemijo med igralci, saj se rokometaši res borijo za dres z državnim grbom in to si navijači želijo videti tudi v živo. To potrjujejo številke obiskanosti kvalifikacijskih tekem v Mariboru in predvsem nedavne v Bonfiki, s čemer smo lahko v reprezentanci zelo zadovoljni, isto pa velja za lokalne organizatorje, ki se jim zahvaljujemo za podporo."

"V tem kvalifikacijskem ciklu nas na domačih tleh čaka še tekma s Kosovom v Velenju. Čeprav smo si uvrstitev na evropsko prvenstvo že zagotovili, menim, da bo to nova priložnost, da reprezentanco in rokomet približamo navijačem v različnih krajih. Čutimo, da ljudje to spoštujejo, se odzovejo in nas podprejo na tekmah in verjamem, da bo tudi v Velenju temu tako. Mladi, nadobudni rokometaši in rokometašice bodo imeli priložnost od blizu videti svoje junake, Velenje pa bo lahko znova podprlo našo izbrano vrsto in dokazalo, da je rokometno mesto," se je proti bližnji prihodnosti v izčrpni izjavi za spletno stran RZS, ozrl direktor moške članske izbrane vrste, ki z optimizmom gleda na prihajajoče obdobje.