Kavtičnik: Nazadnje smo imeli takšno vzdušje ob srebrni medalji na domačem EP

Slovenski rokometaši imajo konec tega tedna izjemno priložnost preseči svoje dosedanje dosežke. Srebrna kolajna z domačega evropskega prvenstva 2004, bronasta s svetovnega prvenstva v Franciji 2017 in četrto mesto s SP v Španiji 2013 so "ogroženi", prva ovira na poti do paradiža pa Španci. Kapetan reprezentance Vid Kavtičnik zaradi poškodbe ne bo igral, a bo največji navijač ...

Ljubomir Vranješ in Uroš Zorman FOTO: Damjan Žibert

Izbranci švedskega strokovnjaka na slovenski klopi Ljubomirja Vranješa so z odliko opravili z obema uvodnima deloma letošnjega zaključnega turnirja v Avstriji ter na Švedskem in Norveškem. V skupinskem delu v Göteborgu so premagali Poljake, Švede in Švicarje, v drugem delu v Malmöju pa Islandce in Portugalce.

V slovenskem taboru veliko pričakujejo od ene najbolj pomembnih in prestižnih tekem v zgodovini slovenskega rokometa, a najbolj pomembno je, da pred njo ni opaziti nobene evforije in zadovoljstva z doslej opravljenim delom.

V obračunu proti Madžarom se tesno izgubili, v revialni tekmi in z rezervno postavo - po zaslugi Portugalcev, ki so jim po zmagi nad Madžari odprli pot v polfinale - pa tudi z Norvežani. Pred odhodom v Skandinavijo je bila prioriteta preboj na enega od treh kvalifikacijskih turnirjev za letošnje poletne olimpijske igre v Tokiu, zdaj pa imajo celo možnost, da si v primeru končnega zmagoslavja neposredno izborijo pot v deželo vzhajajočega sonca, v primeru osvojene kolajne pa tudi vozovnico za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Egiptu. A Vranješevi varovanci, kot piše na uradni spletni strani RZS, ne razmišljajo "tako daleč", njihova prioriteta so v tem trenutku zadnji evropski prvaki Španci in petkov medsebojni obračun. V slovenskem taboru veliko pričakujejo od ene najbolj pomembnih in prestižnih tekem v zgodovini slovenskega rokometa, a najbolj pomembno je, da pred njo ni opaziti nobene evforije in zadovoljstva z doslej opravljenim delom.





Kapetan Vid Kavtičnik zaradi poškodbe ne bo igral, a bo največji navijač reprezentance. FOTO: Damjan Žibert

Za njihovo mirnost in drugačno razmišljanje je predvsem zaslužen selektorVranješ.

Slovenski in španski rokometaši so zadnjo tekmo na velikem tekmovanju odigrali pred dvema letoma na evropskem prvenstvu na Hrvaškem. V drugem delu tekmovanja v Varaždinu je Slovenija zanesljivo zmagala z 31:26, Španija pa je nekaj dni kasneje osvojila zlato kolajno.

Nekdanji član zlatega švedskega rokometnega rodu in strateg, ki je nemški Flensburg popeljal do zmagoslavja v evropski ligi prvakov, je s svojimi strokovnimi in človeškimi prijemi prebudil elitno slovensko reprezentanco iz dolgega spanca, znova je dobila sloves ekipe, ki si jo nihče od tekmecev ne želi videti na nasprotni strani igrišča. "Skupaj smo šele slab mesec. V tem zelo kratkem obdobju smo veliko postorili, neprestano se učimo drug od drugega ter imamo zelo odprt medsebojni odnos. V polfinalu je vse odprto, o finalistu odloča le ena tekma, popravnih izpitov pa nimaš na voljo. Obeta se zanimiva tekma, Španija je favorit, a tudi mi imamo kakovostno ekipo, kar neprestano dokazuje na tem turnirju," je bil izčrpen za uradno spletno stran RZS selektor Vranješ.





Ljubomir Vranješ je v ekipo vnesel pravo mero vsega ... FOTO: Damjan Žibert