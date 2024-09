Kazen za Bezjaka velja za vsa evropska tekmovanja in klube

Nekdanji kapetan slovenske rokometne reprezentance, ki mu je zaradi letošnjega incidenta na Hrvaškem grozil konec kariere, se je po incidentu odločil za menjavo sredine ter pri 38 letih našel nov klub. Novo priložnost so mu ponudili v nemškem prvenstvu, v dresu kluba Erlangen, za katerega pa do izteka izrečenega suspenza ne bo mogel igrati.

Rokometno razsodišče EHF je pregledalo relevantne dokumente in ugotovilo, da je izrečeni suspenz v skladu s splošnimi pravnimi načeli in pravilnikom evropske federacije.

Pri EHF so torej uradno priznali kazen, ki je bila izrečena Bezjaku, kar pomeni, da Bezjak do 9. aprila 2025 nima pravice nastopati v nobenem tekmovanju EHF, na klubski in reprezentančni ravni.

Odločitev EHF še ni pravnomočna, Bezjak lahko v sedmih dneh poda ugovor.

Slovenec, ki je leta 2023 z Magdeburgom osvojil Ligo prvakov, je kot član hrvaškega prvoligaškega kluba Nexeja iz Našic povzročil hud incident.

Ta se je zgodil v začetku aprila na tekmi 5. kroga lige za prvaka, ko se je Bezjak v gneči ob zapisnikarski mizi z ramo zaletel v tedanjega delegata Anta Josića, ki je potreboval zdravniško pomoč. Po nadaljnjem prerivanju obeh ekip so tekmo prekinili.