Kazen za Hamiltona, start s petega mesta

V kvalifikacijah je bil sicer Lewis Hamilton drugi za moštvenim sotekmovalcem pri Mercedesu Fincem Valtterijem Bottasom. A manj kot uro pred startom dirke so ga v vodstvu tekmovanja kaznovali. Prvotno so sicer kršitev rumene zastave zavrgli, po pritožbi Red Bulla pa so jo obravnavali še enkrat in naknadno določili kazen.

Za Bottasom je tako iz prve vrste začel še Nizozemec Max Verstappen v Red Bullu.