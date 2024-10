Kdaj bo RZS na ravni slovenskega rokometa?

Slovan je velik klub, ima tradicijo, zgodovinsko gledano izjmno pomemben gradnik slovenskega rokometa, morda tisto nekaj, kar je Slovenija nujno potrebovala, da se na sončni strani Alp prebudi še kakšen 'Zoki', ki bo finančno pomagal najcenejšemu kolektivnemu športu, ko gre za lov na lovorike. Pri Celju Pivovarni Laško se z visokimi cilji niso lotili tekmovalnega leta, obljubili so postopno rast ' otroškega vrtca ' na katerim bdi portugalski selektor Paulo Pereira. In ti fantje, med katerimi veliki večini raste šele prva brada, so edino neporaženo moštvo v ligi, na vrhu, tudi po gostovanju na Kodeljevem, kjer jih je sekunda ločila od skalpa najpomembnejšega kluba v Sloveniji. Takšen občutek opazovalec tekme dobi, ko vidi, kaj vse se je na tekmi dogajalo. Da se dan po tekmi ne bi govorilo o sodnikih je poskrbela Rokometna zveza Slovenije, delegirala za tekmo najboljši sodniški par na svetu Bojan Lah in David Sok , delegat obračuna je bil dolgoletni mednarodni sodnik Robert Krašna .

Zaključimo, da nihče, a grenkoba bo ostala! Sploh v vrstah najtrofejnejšega slovenskega kluba. Rumeno – zeleni so dokazali, da se ne bojijo nikogar, niti glasnega navijanja niti selektorja Zormana, kaj šele najboljših slovenskih sodnikov. Situacija, o kateri se bo letos zagotovo še govorilo, če ne prej, ko bo Slovan prišel v Celje, saj pušča kar nekaj dvomov o oškodovanju pivovarjev. V 57. minuti pri rezultatu 22:21 za Slovan je domači igralec zadel celjskega vratarja v glavo, sodnika sta zaradi domnevnega prekrška celjskega igralca ob tem dosodila sedemmetrovko v korist Slovana (23:21) izključila Tadeja Mazeja . Odločitve nista spremenila niti po ogledu posnetka, ki si ga je z bližine z zanimanjem ogledoval tudi Zorman. Delegat bi moral poskrbeti, da ga odstranijo, ampak to je druga zgodba. Težava je t.i. siva sodniška cona, saj bi ob močnem strelu, minimalnem oviranju desnega zunanjega Slovana, dvojec Lah-Sok, zapiskal tudi žogo Celju, dvominutno kazen rokometašu Slovana, morda celo rdeči karton za strel v glavo, po katerem je celjski vratar Gal Gaberšek kar nekaj časa ležal na tleh. In če se dan po tekmi govori o tem, da je nekdo bil oškodovan, potem je na mestu tudi vprašanje, kdo je pravzaprav poraženec na tej tekmi. Sam bi si sicer želel videti, kako bi enako situacijo sodnika presodila, če bi rokometaš Slovana v glavo zadel denimo Emila Nielsna , ali pa Niklasa Landina , Rodriga Coralesa ...

Ali pa če bi Žiga Mlakar v glavo zadel vratarja Slovana iz identične akcije in to po enakem dotiku, kot ga je bil deležen rokometaš v rdečem dresu? Dokler na tekmo predsednik RZS Bor Rozman pride z rdečim šalom okrog vratu, težko razumemo, da so vatli v slovenskem rokometu za vse enaki. Sploh, ko Branko Pirc, ki skrbi za nominiranje sodnikov v Ligi NLB in 1. B SRL – moški, na vprašanje o sojenju odgovori tako, da pusti samo še več dvomov v korektnost.

Bilo je na tekmi s Trebanjci na Kodeljevem

Vprašanje: zanima me, kako lahko takšna tekma, označena za derbi, pripade sodnikoma Ozrenu Backoviću in Mirku Palačkoviću? Kolikor sem uspel izbrskati na spletu, sta člana Društva rokometnih sodnikov Ljubljana, torej prihajata iz okolice, od koder prihaja domači klub in misel na pristranskost je nekaj, kar se v omenjenem primeru poraja. V prvi vrsti bi želel poudariti, da se zavedam, da gre za enega boljših sodniških parov v zgodovini Slovenije, ampak menim, da gre za težavo delegiranja in bi bil morda za sojenje tako pomembnega dvoboja bolj primeren kakšen drugi par. Hvala za pojasnilo.

Odgovor: Prvo in hkrati najpomembnejše je dejstvo, da so rokometni sodniki zavezani poštenosti in objektivnosti pri opravljanju svojega dela in na to ne more in ne sme vplivati v katerem društvu delujejo oziroma kje imajo prijavljeno mesto stalnega prebivališča. Društva povezujejo sodnike iz različnih krajev Slovenije, tako sta recimo letos najboljši par na svetu Bojan Lah in David Sok člana društva Spodnje Podravje, živita pa v Ljubljani. Če sem prav razumel vaše vprašanje bi jih potem moral izločiti tako za tekme v Ormožu kot tudi za tekme v Ljubljani. Meni kot nominatorju je edino merilo kvaliteta in derbije bodo vedno sodili najboljši sodniki v tistem trenutku. Za svoje delo odgovarjam in vsako leto tudi oddam poročilo o svojem delu Združenju lige NLB. Do sedaj sta sodnika Backović – Palačković kot tudi Lah – Sok sodila kar nekaj tekem ljubljanskim ekipam in na sejah Združenja lige NLB se to še nikomer ni zdelo sporno.

In še za zaključek, ekipa Trima Trebnje je podala zahtevo za analizo sojenja na tekmi RD LL GROSIST SLOVAN – RK TRIMO TREBNJE in analiza je pokazala, da sta sodnika svoje delo opravila korektno z zelo malo napakami.