Kdo bo nasledil Veselina Vujovića? V ožjem izboru štirje kandidati

Legendarni član nepozabne zlate generacije Metaloplastike je na klopi slovenske moške članske rokometne reprezentance zdržal dobra štiri leta in v tem času spisal nekaj zelo pomembnih poglavij v zgodovini našega reprezentančnega rokometa. Veselin Vujović je nedvomno pustil globok pečat v deželi na sončni strani Alp, a od 27. novembra letos je postalo jasno, da so se poti temperamentnega črnogorskega strokovnjaka in RZS dokončno razšle. Sodu naj bi izbil dno nedavni verbalni Vujovićev napad na Aleksa Vlaha , zdaj pa že odštevamo ure do oznanitve uglednega imena Črnogorčevega naslednika. Na naši krovni rokometni organizaciji ne skrivajo, da so bili v igri za Vujovićevega naslednika številni zelo ugledni strokovnjaki, a v ožji izbor je prišla 'le' četverica kandidatov - Ljubomir Vranješ , Carlos Ortega , Patrice Canayer in nekoliko presenetljivo Islandec Aron Kristjansson .

Evropsko prvenstvo vse bliže

Čeprav sta nabor 28 kandidatov za nastop na bližajočem se EP, ki bo na sporedu med 10. in 26. januarjem prihodnje leto v treh evropskih državah, sestavila dozdajšnji pomočnik Veselina Vujovića Uroš Zorman in direktor reprezentance Uroš Mohorič, gre pričakovati, da bo imel novi selektor ne glede na trenutno (ne)poznavanje slovenskega igralskega reprezentančnega kadra zadnjo besedo, ko se bo odločalo o končnem seznamu potnikov za Göteborg.



Na jugozahodu Švedske bodo naši reprezentanti namreč odigrali uvodne tri tekme skupinskega dela proti eni od gostiteljic tekmovanja Švedski, Poljski in Švici. Na prvi pogled dokaj izenačena skupina, ki bo od novega selektorja in njegovih varovancev terjala maksimalno psihofizično pripravljenost in osredotočenost na skrbno začrtani cilj. To pa je uvrstitev na olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu. Kdo si bo, torej, upal 'tvegati' in prevzeti vodenje nesporno nadarjene reprezentance, pred katero naj bi bila po mnenju številnih strokovnjakov svetla prihodnost.