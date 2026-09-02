Kdo bo novi državni prvak v rokometu?

V najmočnejšem ligaškem tekmovanju bodo nastopili še Slovenj Gradec, Gorenje Velenje, Krka, Škofja Loka, Riko Ribnica, Jeruzalem Ormož, Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica, Škofljica in Ajdovščina, ki se je letos spomladi po dolgih 29 letih znova vrnila v elitno druščino.

Tekmovalni sistem ostaja bolj ali manj nespremenjen, edina sprememba se obeta v končnici za prvaka, kjer po novem ne bo polfinalnih tekem. Po dvokrožnem rednem delu bo najboljša osmerica nadaljevala boje za naslov prvaka, štiri zadnjeuvrščene ekipe pa bodo nastopili v skupini za obstanek.