Kdo bo novi državni prvak v rokometu?

V najmočnejšem ligaškem tekmovanju bodo nastopili še Slovenj Gradec, Gorenje Velenje, Krka, Škofja Loka, Riko Ribnica, Jeruzalem Ormož, Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica, Škofljica in Ajdovščina, ki se je letos spomladi po dolgih 29 letih znova vrnila v elitno druščino.
Tekmovalni sistem ostaja bolj ali manj nespremenjen, edina sprememba se obeta v končnici za prvaka, kjer po novem ne bo polfinalnih tekem. Po dvokrožnem rednem delu bo najboljša osmerica nadaljevala boje za naslov prvaka, štiri zadnjeuvrščene ekipe pa bodo nastopili v skupini za obstanek.
Tekme za prvaka bodo najprej na sporedu v dveh skupinah s po štirimi ekipami. V prvo skupino bodo uvrščene prvo-, četrto-, peto- in osmouvrščeno moštvo, v drugo skupino pa drugo-, tretje-, šesto- in sedmouvrščeno moštvo iz rednega dela lige NLB.
Najboljši ekipi iz obeh skupin se bosta uvrstili v finale, drugouvrščeni bosta igrali tekmi za tretje mesto, druge ekipe pa se bodo pomerile za razvrstitev od petega do osmega mesta. V finalu in v tekmah za tretje, peto in sedmo mesto se igra na dve zmagi.
Pari uvodnega kroga so Krka - Gorenje Velenje, Celje Pivovarna Laško - Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica, Riko Ribnica - Trimo Trebnje, Škofja Loka - Jeruzalem Ormož, Slovenj Gradec - Škofljica in Ajdovščina - LL Grosist Slovan.
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