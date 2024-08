PRENOS V ŽIVO: Kdo bodo novi ambasadorji Športnih iger mladih?

Nacionalni zmagovalci iz Hrvaške, Srbije, Slovenije ter Bosne in Hercegovine, držav, kjer potekajo igre, se bodo pet dni popolnoma brezplačno družili, plavali in tekmovali.

Največja amaterska športna prireditev v Evropi, Plazma športne igre mladih, je svojo sezono začela januarja, otroci in mladostniki pa so imeli vse do julija možnost tekmovanja, a tudi druženja z vrstniki na športnih igriščih po vsej Hrvaški, Sloveniji, Bosni in Hercegovini ter Srbiji.

Veliki državni finali so v vseh štirih državah potekali junija in julija, iger pa se je letos udeležilo kar 328.870 otrok in mladostnikov. Od tega 34.770 iz Slovenije.

Zaključne slovesnosti se bodo poleg 824 tekmovalcev udeležili: Tonči Glavina, minister za turizem in šport Republike Hrvaške; Zoran Gajić, minister za šport Republike Srbije; Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije; Jasna Duraković, ministrica za izobraževanje in znanost federacije BiH; Johannes Hahn, evropski komisar za proračun in upravo; župan Splita Ivica Puljak; Arkadij Dvorkovič, predsednik Svetovne šahovske organizacije; Zlatko Dalić, selektor hrvaške nogometne reprezentance; Marijan Kustić, predsednik Hrvaške nogometne zveze; Ivica Tucak in trener hrvaške vaterpolske reprezentance Šime Vrsaljko.