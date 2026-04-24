Kdo je 'kriv' da Slovenijo (znova) trese rokometna mrzlica?

Ljubljana, 24. 04. 2026 10.24 pred eno minuto 5 min branja 0

Avtor:
Matic Flajšman
Bor Rozman

Zahvaljujoč rokometnemu klubu Celje Pivovarna Laško bo slovenski klubski rokomet prisoten na evropskem zemljevidu (vsaj) do meseca maja. Četudi jim tega pred sezono ni nihče pripisoval. Še več, označil celjske navijače (ki so del kluba) za vaščane.

V Sloveniji se je začelo govoriti o rokometu. Klubskem. Dvomim, da zaradi napovedane izjemnosti produkta Rokometne zveze Slovenije imenovanega RZS TV, saj sem prejel toliko zajemov zaslona iz katerih je bilo razvidno, da odločilnih trenutkov tekme polfinala slovenskega pokala med ljubljanskim Slovanom in Celjem Pivovarno Laško – loterija izvajanja 7-metrovk - gledalec sploh ni videl, da me ne bi čudilo, da so na RZS do danes prejeli kar nekaj zahtevkov za povračilo stroška za nakup ogleda tekme.

Andraž Makuc je pred natanko tednom dni, z uspešno izvedeno 7-metrovko, v 5. seriji izvajanja, poepeljal najtrofejnejši slovenski rokometni kolektiv v finale slovenskega pokala. Sredi Ljubljane je padel najmogočnejši slovenski klub v tem trenutku, ljubljanski Slovan.
FOTO: Slavko Kolar RK Celje Pivovarna Laško

Ampak to so dogodki minulega tedna, ki pa odločilno vplivajo na nadaljevanje zgodbe. Kasnejša osvojitev 23. pokalne lovorike Celja Pivovarne Laško odmeva. Krepko izven celjske kotline. Prigarali so si jo v pravem trenutku, pred prvim obračunom polfinala pokala Evropske rokometne zveze. Da je mesto dokončno stresla rokometna mrzlica, da se na ulicah ljudje spet govori o rokometu, da se 'vsi znova spoznajo na ta šport', da se mladi že v dnevih pred tekmo ustrezno opremljajo za odhod v Zlatorog, v katerem so najboljši sedeži že davno pošli. A dejstvo je, pravim podpornikom ni bilo nikoli važno, kam sedejo v rokometnem hramu, bolj je bilo pomembno, da so del zgodbe.

Nad njimi bo zanesljivo duh Edija Kokšarova, ki bi bil zanesljivo ponosen na to kar 'mulci' kažejo v teh trenutkih, da niso samo hitri, ampak tudi previdno ravnajo z žogo. Predvsem pa se borijo in srčnosti jim, tudi v primeru poraza proti Ohridu, ne bo mogel nihče očitati. V to sem prepričan debelih 24ur pred tekmo.

Rokomet potrebuje podporo, ne žaljenja in podcenjevanja

In če bo Ohrid prišel v Celje kot papirnati favorit, saj Makedonci zadnja leta neskončno vlagajo v klubski šport, v Sloveniji pa se o tem bolj pogovarjamo, si klub, ki izdatno skrbi za priljubljenost rokometa v slovenskem prostoru zasluži kanček spoštovanja. Komaj razumem, kaj si denimo selektor Slovenije Uroš Zorman dovoli. Da se je na skandiranje celjskih navijačev na polfinalu slovenskega pokala v Ekipi odzval z: "To je njihova kultura. Ne vem, zakaj je tako, ampak že traja. Ampak kaj bi se ubadal s tem, ko si z vasi, je to tako. Se temu primerno obnašaš."

Uroš Zorman je s Slovanom ostal brez pokalne lovorike, nato pa žaljivo govoril o celjskih navijačih.
FOTO: Damjan Žibert

Z dodatkom, da nima ničesar proti klubu. Kot slovenski selektor ne more imeti nič tudi proti navijačem. Kajti člani te skupine njemu in reprezentanci pomagajo do zastavljenih ciljev, po drugi strani pa je 'na vasi' sam rešil svojo športno pot. Od pozabljenega organizatorja igre Ademar Leona, kjer ni našel skupnega jezika z Manolom Cadenasom, je od oblačenja rumeno-zelenega dresa bilo vse drugače. Z osvojitvijo naslova zmagovalca Lige prvakov, pri katerem so ti isti navijači 'z vasi' pristavili izjemno podporo, pa je postal organizator igre, za katerega so se grebli največji na svetu. Takrat je bil to Ciudad Real. In še nekaj, Ljubljančan na klopi Slovana je slovenski selektor in vsaka taka ponesrečena beseda ima drugačno obliko. Je pa res, da ima po drugi strani selektor tudi več kredita pri sodnikih, kar v letošnji sezoni krepko presega mejo dobrega okusa. Kot izbor rdeče kravate za podelitev medalj in pokala po finalni tekmi v Tivoliju. Kot, da ni bil že rdeči šal na tekmi Slovana in Celja nekaj, kar je rokometno ponarodelo.

Trud RZS kmalu poplačan

A kljub vsem težavam se zdi, da je rokometna prihodnost, klubska in reprezentančna, svetla. Eden najmlajših slovenskih trenerjev Klemen Luzar je v manj kot tednu dni premagal selektorja Zormana in njegovega pomočnika Mirka Skoka (trener novomeške Krke), torej Slovenija premore stroko za prihodnost. Čeprav je potrebno postaviti jasna pravila in zaustaviti projekte t.i. dvojne funkcije, ker ne koristi klubu, kaj šele reprezentanci in to najuspešnejši selektorji dokazujejo. In zdi se, da bi bilo to kmalu mogoče. Zakaj? Ker je finančna sanacija krovne organizacije uspešna. Neuradno, naj bi bil dolg mizeren v primerjavi s številko 1,4 milijona evrov, kolikor je pred leti znašal pa vmes celo narasel. "Dolg iz preteklosti še ni povsem saniran, lahko pa z veseljem potrdimo, da smo temu danes zelo, zelo blizu. Načrtujemo, da bo stanje ob volilnem zboru članov, ki bo potekal v mesecu juniju, v celoti sanirano in pozitivno. Ob tem velja poudariti, da je bila ena ključnih zavez vodstva Rokometne zveze Slovenije, ki je konec leta 2022 prevzelo vodenje zveze, prav sanacija dolga, in to zavezo postopno ter odgovorno uresničujemo," je za 24ur.com povedal generalni sekretar RZS Miha Pantelič.

Podpredsednik Rokometne zveze Slovenije Sebastjan Gergeta in predsednik RZS Bor Rozman, čigar rdeča kravata ni najbolj primerna izbira. Sploh potem, ko je rdeči šal ponarodel v rokometnih krogih.
FOTO: Damjan Žibert

In dodal nekaj, kar je za prihodnost reprezentančnega rokometa na sončni strani Alp še bolj pomembno: "Ob prevzemu vodenja in ugotovitvi dejanskega finančnega stanja smo pripravili jasen sanacijski načrt ter strateško delovali v smeri dolgoročne stabilnosti. Poslovanje smo reorganizirali na način, da se vsi programi izvajajo v polnem obsegu, ob tem pa se zagotavljajo pogoji za razvoj in napredek slovenskega rokometa. Ne le to, v vmesnem obdobju smo uvedli tudi nove projekte, ki lahko slovenskemu rokometu, predvsem klubom, prinesejo dodatna sredstva. Vse navedeno pa brez občutnega povečanja sponzorskih prihodkov ne bi bilo mogoče."

In glede na to, da je izdan razpis za evidentiranje kandidatov za organe RZS, morda ravno pravi trenutek, da se rokometu priskoči na pomoč. Stopi skupaj. Realno je to eden redkih kolektivnih športov, kjer na klubski ravni, kjer se gradi reprezentanco, Slovenija lahko konkurira Evropi. Nekaj, kar je bilo nekoč samoumevno.

EHF Evropski pokal: Celje Pivovarna Laško - Ohrid
FOTO: VOYO
