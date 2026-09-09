Kdo je letošnji četrtfinalist OP ZDA, ki se bo pomeril z Zverevom?

Vse zanima eno – kdo sploh je nizozemski tenisač, ki se bo v četrtfinalu pomeril s prvim nosilcem prestižnega newyorškega turnirja. 30-letni Nizozemec Botic van de Zandschulp je rojen 4. oktobra 1995 v mestu Wageningen. Njegov starejši brat Melvin je bil prvi, ki je posegel po teniškem loparju. Tako je igro vzljubil tudi mladi Botic. V mladostniških letih ga je spodbujala tudi njegova mama Ingrid, ko mu je govorila, da je "bolje iti na igrišče, kot se potepati naokoli in ne početi ničesar," poroča US Open. Čeprav je bil v srednji šoli odličen učenec na področju matematike in ekonomije, se je kljub temu odločil, da svojo kariero nadaljuje v teniških vodah. Leta 2016 je tako začel igrati na profesionalni ravni.

Botic van de Zandschulp FOTO: AP

Profesionalna kariera do zdaj

Velja za igralca, ki je pozno dozorel. Leta 2021 je v 25. letu prvič debitiral v glavnem žrebu na Odprtem prvenstvu Avstralije. Profesionalno pot je nadaljeval z uvrstitvijo na dva od štirih teniških turnirjev za grand slam. Na pariškem Roland Garrosu je v prvem krogu premagal Poljaka Huberta Hurkacza, v drugem krogu pa je nato klonil proti Špancu Alejandru Davidovichu Fokini. Enako je na najprestižnejšem teniškem turnirju v Wimbledonu v prvem krogu porazil Francoza Gregoirja Barrera, v drugem krogu pa ga je na koncu premagal Matteo Berrettini. Nizozemec je kot profesionalni igralec enega od prvih večjih prebojev naredil prav na ameriškem turnirju US Open leta 2021. Že v kvalifikacijah se je dokazal, ko je premagal letošnjega polfinalista, ameriškega asa Bena Sheltona. V glavnem žrebu je ponovno presenetil, ko je izločil tudi 11. uvrščenega Norvežana Casperja Ruuda v drugem krogu turnirja. Že pred petimi leti je stopil na teniško igrišče kot četrtfinalist, vendar je takrat klonil proti drugouvrščenemu in kasnejšemu prvaku turnirja Daniilu Medvedevu.

Botic van de Zandschulp in Daniil Medvedev FOTO: Profimedia

Van de Zandschulp je pri 25 letih s 156. mesta na ATP lestvici po koncu prebojne sezone skočil med 100 najboljših tenisačev sveta ter sezono končal na obetavnem 57. mestu. Avgusta leta 2022 je dosegel 22. mesto na ATP lestvici in tako postavil svoj osebni rekord. Pred dvema letoma je na Davisovem pokalu premagal tudi 22-kratnega teniškega prvaka Rafaela Nadala s 6:4, 6:4 v nizih, v zadnji tekmi Špančeve nepozabne teniške kariere. Hkrati je svoji domovini priigral zmago proti Španiji z rezultatom 2:1 v teniških dvobojih.

Botic van de Zandschulp FOTO: AP

Nastop na letošnjem US Openu in preboj v četrtfinale

Na letošnje Odprto prvenstvo ZDA je Van de Zandschulp prispel kot 70. uvrščeni na ATP lestvici. V prvih dveh krogih glavnega žreba ni imel večjih težav, saj je oba nasprotnika premagal s 3:0 v nizih. Izločil je Britanca Jana Choinskega v prvem krogu ter šestouvrščenega Avstralca Alexa De Minaura, zmagovalca enajstih ATP naslovov med posamezniki. V tretjem krogu je po dinamični igri z veliko preobrati premagal Belgijca Zizouja Bergsa z 2:3 v nizih.

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