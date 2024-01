Kdo je pisec avstrijske rokometne pravljice?

OGLAS

Aleš Pajovič z Avstrijci piše rokometno pravljico. FOTO: AP icon-expand

Bil je mesec marec leta 2019, ko so se pri avstrijski rokometni zvezi odločili za drzno potezo. Nekdanji krožni napadalec nemških bundesligašev Patrick Fölser je nekaj mesecev pred tem zasedel odgovoren položaj športnega direktorja krovne organizacije naših severnih sosedov in se lotil iskanja selektorja. Poklical je Aleša Pajovića, takrat trenerja Gradca, in mu omenil, da je prvi izbor za novega selektorja rdeče-belo-rdečih.

Takrat trener kluba z avstrijske Štajerske, s katerim je kot igralec plezal iz drugoligaške druščine med elito, je bil čez noč pred zahtevno odločitvijo: ali pustiti varno klubsko službo ali sprejeti vroč selektorski stolček? Izzval je srečo in pred domačim evropskim prvenstvom, ko je po osmih letih nasledil prekaljenega Islandca Patrekurja Johannessona, začel z delom. Kot poklicni selektor se je zakopal v delo in začel premikati stvari na bolje. Užival je podporo najbližjih, partnerke Tine (nekdanja rokometna vratarka Tina Brezovar), v prvi vrsti pa je imel vse potrebno za delo, da razvoj in osvežitev članske reprezentance ne bi trpela. V deželi, kjer rokomet ne uživa podpore kot alpsko smučanje ali pa nogomet. V tem vrstnem redu.

Aleš Pajović FOTO: AP icon-expand

Začetek iz sanj Ko v Avstriji mesto glavnega trenerja zasede tujec, od njega ne pričakujejo ničesar drugega kot presežke. Otrok Celja Pivovarne Laško s pritiskom nima težav, saj je v karieri igral za številne klube (Celje, Ciudad Real, THW Kiel ...), za katere štejejo le zmage. In to je s pridom izkoristil že ob debiju na avstrijski klopi, ko je s svojimi izbranci in novimi idejami zasedbo popeljal do osmega mesta. In tu se ni želel zaustaviti. Iskal je rešitve za izboljšanje podobe izbrane vrste, čeprav se to sliši smešno. A skozi kariero se je učil od največjih strokovnjakov (Talanta Dujšebajeva, Noke Serdarušića, Mira Požuna, Seada Hasanefendića ...), kar mu koristi vsak dan, na vsakem treningu in tekmi, tudi ko ima reprezentanca prost dan.

Poslali domov evropske podprvake Avstrijci so zaključni del priprav opravili v idiličnem okolju Rogle, na prijateljski tekmi namučili Slovence – Robert Weber je streljal sedemmetrovko za remi – a očitno to ni bilo zadostno opozorilo tekmecem v skupinskem delu evropskega prvenstva. Avstrijci so turnir začeli z najpomembnejšo tekmo proti Romunom, kjer sta bili dve točki nuja, če so želeli sploh pomisliti na drugi del tekmovanja. Z zmago so si okrepili samozavest, da bi se Hrvatom zoperstavili sproščeni.