Kegl tretji v Melbournu

Marino Kegl je pod taktirko svojega trenerja in očeta Darka Kegla zasedel izvrstno končno 3. mesto v posamični konkurenci. V tekmi za bron je ugnal Madžara Gaborja Matheja (6:7 in 4:6). To je bila tudi tekma prvo in drugo postavljenega igralca turnirja.



Kegl je tretjič igral na Odprtem prvenstvu Avstralije. Leta 2024 je v posamični konkurenci zasedel 5. mesto, v igri dvojic v paru s Francozom Olivierom Gravejem pa je bil bronast. Leta 2023 je Marino v posamični konkurenci igral finale in navdušil.