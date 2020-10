Kelderman oblekel rožnato majico, kraljevska etapa Hindleyju

Ta je danes etapo zaključil na petem mestu, a izgubil več kot dve minuti, zaradi česar ima v seštevku le še 12 sekund prednosti pred moštvenim kolegom Hindleyjem in 15 pred Geogheganom Hartom (Ineos Grenadiers).

Po spremembi v predzadnji, 20. etapi je naziv kraljevske etape prejela 18. med drugim tudi z najvišjo točko Gira na legendarnem prelazu Stelvio. Ta je znova upravičil svoj sloves. Etapa je prinesla številne premike v boju za rožnato majico in tudi novega lastnika le te. Vodstvo je prevzel Kelderman (Sunweb), ki je dan začel 17 sekund za Joaom Almeido (Deceuninck-Quick-step). Portugalec pa je po slabem dnevu bržčas izgubil vse možnosti, da bi z 22 leti postal zmagovalec Gira.

V primerjavi z vodilnim Nizozemcem je izgubil dve minuti in 34 sekund, v skupnem seštevku pa sta ga prehitela Hindley in Geoghegan Hart, ki zdaj zasedata drugo in tretje mesto v skupnem seštevku, ter odlični Pello Bilbao (Bahrain-McLaren), ki je etapo zaključil na tretjem mestu z zaostankom 45 sekund in v skupnem seštevku za rožnato majico zaostaja minuto in 18 sekund. Almeida zdaj zaostaja dve minuti in 16 sekund.