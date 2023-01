"Z največjo žalostjo potrjujemo, da je Ken Block umrl v hudi nesreči s snowmobilom. Ken ni bil le odličen reli voznik, temveč tudi vizionar, pionir in ikona našega športa. Ob tem pa zgleden oče in soprog. Zelo ga bomo pogrešali," so zapisali pri Blockovem moštvu Hoonigan Racing.

Lokalne oblasti v zvezni državi Utah so v svojem poročilu potrdile, da je Block v enem trenutku izgubil nadzor nad vozilom, ki je nato padlo nanj in ga usodno poškodovalo. "Block je bil proglašen za mrtvega na kraju nesreče, razlog zanjo pa, kot že rečeno, hude telesne poškodbe," so sporočili iz urada lokalnega šerifa in dodali, da je bil Block v trenutku nesreče sam v vozilu.