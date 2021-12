Ken Ograjenšek: Potrebnega je bilo veliko dokazovanja, da so me začeli spoštovati

Lige z imenom EBEL ni več, saj se je preimenovala v ligo ICEHL, še vedno pa ostaja najkvalitetnejše regionalno tekmovanje. V njej letos igrajo tudi hokejisti SŽ Olimpije, ki so v torek gostili moštvo iz Gradca. Ken Ograjenšek in njegovi soigralci so drugič v tej sezoni nastopili v Tivoliju, na obeh tekmah so doživeli zanesljiva poraza. Prvič v septembru je bil izid 5:2, v torek pa so zmaji zmagali s 7:2.

"Otrok" celjske hokejske šole je tri sezone igral za člansko moštvo Olimpije (med sezonama 2011/2012 in 2013/2014), ko so Ljubljančani še igrali v ligi EBEL. Nato se je napadalec za naslednji dve sezoni preselil v francosko ligo, k moštvu Epinala, pot pa je slovenskega reprezentanta nato znova vodila v ligo EBEL, saj je okrepil moštvo Graz99.

"Za zdaj sem lahko zadovoljen s sezono, imam dva dobra soigralca. V napadu smo nevarni, dosežemo dovolj golov. Najtežje mi je bilo na začetku, ko sem prišel v klub. Pripeljal me je Ivo Jan , vsi so čudno gledali, saj je Slovenec pripeljal Slovenca. Potrebnega je bilo veliko dokazovanja, da so me začeli spoštovati. Sedaj je drugače, a od tujca se vedno veliko pričakuje, in če kaj ne gre, ga hitro zamenjajo," se 30-letni slovenski napadalec dobro zaveda pritiska.

Ken Ograjenšek igra za graško moštvo že šesto sezono in je trenutno na vrhu klubske lestvice po doseženih točkah. Po 22 odigranih tekmah je zbral 17 točk (toliko jih ima tudi Simon Hjalmarsson ), na prvem mestu je tudi po številu doseženih golov (8), enako število jih je dosegel Dominik Grafenthin . Za avstrijsko moštvo je odigral skupaj 275 tekem in dosegel 57 golov ter dodal še 121 podaj (178 točk).

SŽ Olimpija ostaja najprijetnejše presenečenje lige ICEHL, saj zmaji ostajajo vodilno moštvo na lestvici, tako po točkah (44) kot po koeficientu (2.095). Najbližje je Salzburg, ki je odigral dve tekmi več (41 točk, koeficient 1.783). Do konca rednega dela in sezone je še dolga pot, vendar pa zasedba pod vodstvom trenerja Mitje Šivica za zdaj igra prepričljivo in z malo nihanji v formi ter pri številu zmagah in porazov.

"Olimpija igra preprost hokej, predvsem ne komplicirajo, veliko drsajo. Imajo dobro drsalno ekipo in velike zasluge za to ima trener. Igrajo hiter hokej in proti vsem ekipam, ki igrajo takšen hokej, je težko igrati. To je dobro za slovenski hokej, zelo sem vesel, da se je Olimpija vrnila in da je tako visoko. Želim jim vse najboljše," je vtise o igri Olimpije in njeni letošnji "podobi" strnil napadalec, ki nosi na dresu številko 18. Graškemu moštvu, kot pravi Ograjenšek, tudi zaradi številnih poškodb ne gre po načrtih. So na 10. mestu med trinajstimi moštvi v konkurenci, zbrali so 26 točk.

Več podrobnosti pa v zgornjih videoizjavah.